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Испания. Сегунда

В Испании лже-игрок «Леванте» отсидит два года в тюрьме за мошенничество

09 Августа 2022 • 21:59 Комментировать
Леванте
...
Уэска
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12.08 22:00

В Валенсии завершился процесс над мужчиной, который проявил себя как изобретательный альфонс. Обычно мошенники, втирающиеся в доверие к женщинам, рассказывают легенды об успешном бизнесе или секретной службе на «особые структуры», а вот этот мошенник в 2017 году представился как игрок «Леванте», после чего, сославшись на долгосрочный контракт, согласно которому деньги ему будут выплачивать лишь через какое-то время, попросил у женщины в долг 7500 евро.

Она выделила их - но, как сообщает издание Marca, так и не дождалась возврата своих кровных. Со временем женщина поняла, что ее провели вокруг пальца, обратилась в полицию, и сейчас точку в этой истории поставил суд. 

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Евро-Футбол.Ру,
Леванте
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ЛЕВАНТЕ УЭСКА
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