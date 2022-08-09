В Испании лже-игрок «Леванте» отсидит два года в тюрьме за мошенничество

В Валенсии завершился процесс над мужчиной, который проявил себя как изобретательный альфонс. Обычно мошенники, втирающиеся в доверие к женщинам, рассказывают легенды об успешном бизнесе или секретной службе на «особые структуры», а вот этот мошенник в 2017 году представился как игрок «Леванте», после чего, сославшись на долгосрочный контракт, согласно которому деньги ему будут выплачивать лишь через какое-то время, попросил у женщины в долг 7500 евро.

Она выделила их - но, как сообщает издание Marca, так и не дождалась возврата своих кровных. Со временем женщина поняла, что ее провели вокруг пальца, обратилась в полицию, и сейчас точку в этой истории поставил суд.