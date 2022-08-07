Льоренте может оказаться в хихонском «Спортинге»

Ветеран испанского футбола Фернандо Льоренте может продлить свою карьеру на еще один сезон, но не в Примере, а в испанской Сегунде. Им интересуется хихонский «Спортинг», который хотел бы пригласить 37-летнего Льоренте в силу его статуса свободного агента, сообщает испанское издание Diario AS. В последнее время Льоренте выступал в другом клубе Сегунды - «Эйбаре», однако не произвел должного впечатления на руководство этого клуба.

Сезон во втором испанском дивизионе начнется 12 августа, в первом туре «Спортинг» сразится в гостевом матче с «Мирандесом». В прошлом году «Спортинг» занял только 17-е место в Сегунде.