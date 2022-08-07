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Испания. Сегунда

Льоренте может оказаться в хихонском «Спортинге»

07 Августа 2022 • 01:52 Комментировать
Мирандес
...
Спортинг Хихон
2.60 3.25 2.80
13.08 20:00

Ветеран испанского футбола Фернандо Льоренте может продлить свою карьеру на еще один сезон, но не в Примере, а в испанской Сегунде. Им интересуется хихонский «Спортинг», который хотел бы пригласить 37-летнего Льоренте в силу его статуса свободного агента, сообщает испанское издание Diario AS. В последнее время Льоренте выступал в другом клубе Сегунды - «Эйбаре», однако не произвел должного впечатления на руководство этого клуба.

Сезон во втором испанском дивизионе начнется 12 августа, в первом туре «Спортинг» сразится в гостевом матче с «Мирандесом». В прошлом году «Спортинг» занял только 17-е место в Сегунде.

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Спортинг Хихон Фернандо Льоренте Трансферы футбола - лето 2022
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