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Испания. Сегунда

«Сарагоса» арендовала футболиста мадридского «Атлетико»

19 Июля 2022 • 01:26 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Сарагоса
14.08 00:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Виктор Мольехо продолжит выступления во втором дивизионе испанского футбола - его арендовала «Сарагоса», которая когда-то наводила шорох в Примере, но уже давно не может вернуться в высший свет испанского футбола.

Мольехо привлекался для выступлений в молодежной сборной Испании, и в прошлом году он также выступал в аренде, но в «Тенерифе» - клубе, который был близок к выходу в высшую лигу, но уступил «Жироне». Ранее Мольехо выступал за такие клубы, как «Депортиво», «Хетафе» и «Мальорка».

Чемпионат во второй испанской лиге начнется 12 августа, в первом своем матче «Сарагоса» сыграет в гостях с «Лас-Пальмасом».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сарагоса Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Виктор Мольехо
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ЛАС-ПАЛЬМАС САРАГОСА
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