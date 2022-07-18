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Испания. Сегунда

​27-летний сын Зидана снова обзавёлся клубом

18 Июля 2022 • 14:19 Комментировать

Полузащитник Энцо Зидан, сын легендарного французского футболиста Зинедина Зидана, продолжает регулярно менять клубы. В понедельник  о подписании контракта с 27-летним футболистом объявила «Фуэнлабрада». Трудовое соглашение Энцо рассчитано на сезон 2022/2023.

«Фуэнлабрада» в новом сезоне будет выступать в третьем по рангу футбольном дивизионе Испании, куда она вылетела весной.

Энцо Зидан является воспитанником «Реала». «Фуэнлабрада» - седьмой клуб полузащитника за последние пять лет. Прошлый сезон он провёл во французском клубе «Родез».

Эксперты оценивают Энцо Зидана в 300 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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