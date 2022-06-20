«Жирона» вырвала путёвку в Ла Лигу

Завершился футбольный марафон в испанской Сегунде - пожалуй, самый долгий чемпионат во всей Европе. После 42 туров командам, которые заняли места с третьего по шестое, надлежит проводить еще один мини-турнир по олимпийской системе для выявления обладателя еще одной путевки в высшую лигу.

В этот раз победителем стала «Жирона», которая в последний раз играла в Ла Лиге в 2019 году. В финальном противостоянии «Жирона» переиграла «Тенерифе». Первый матч между ними закончился нулевой ничьей, во второй игре островитяне вышли вперед, но во втором тайме «Жирона» забила два мяча и вырвала вожделенную путевку.