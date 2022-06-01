Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб из Сегунды

Экс-наставник московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо, который работал в тренерском штабе Унаи Эмери, возглавил испанскую «Сарагосу».

Как сообщает пресс-служба испанской команды, 48-летний специалист официально возглавил «Сарагосу», которая в прошлом сезона заняла лишь десятую строчку в турнирной таблице подэлитного испанского дивизиона. Стоит отметить, что Карседо до этого долгое время работал в тренерском штабе известного наставника Унаи Эмери.

Карседо вместе с Эмери успел поработать в «Севилье», «ПСЖ», «Валенсии», лондонском «Арсенале» и московском «Спартаке». Хуан также работал самостоятельно в клубе «Ивиса».