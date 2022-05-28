В испанской Сегунде перед последним туром сложилась крайне напряженная ситуация

Чемпионат в испанской второй лиге длится целых 42 тура, и накануне последнего тура еще ни одна из команд не обеспечила себе досрочно место в высшей лиге. Лидирует в чемпионате «Эйбар», но у него равное количество очков с «Альмерией» - по 80. На два очка отстает «Вильядолид», все остальные отстали уже на куда большее количество очков.

Из тройки упомянутых клубов кому-то придется отправиться в плей-офф, наибольшие шансы на это у «Вильядолида», но в футболе случается всякое...

В борьбе за места в плей-офф участвуют также «Тенерифе» с 69 очками, а также «Жирона» и «Лас-Пальмас», у которых по 67. «Тенерифе» уже гарантировал себе место в плей-офф, он недосягаем, а вот «Жироне» и «Лас-Пальмасу» еще угрожает «Реал Овьедо», у которого 65 очков.