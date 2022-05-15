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Испания. Сегунда

«Стоичков» установил новый рекорд «Эйбара», забив 20 голов за сезон

15 Мая 2022 • 06:57 Комментировать
Леганес
2:3
Эйбар
окончен

Нападающий Хуан Диего Молина Мартинес, или просто «Стоичков», установил новый рекорд «Эйбара», который нынче выступает в Сегунде. Футболист, которому 28 лет, стал первым игроком в составе баскского клуба, которому удалось забить двадцать мячей за сезон. Ранее такого с игроками «Эйбара» не случалось.

Прозвище «Стоичков» появилось у испанского игрока, родившегося в момент пика карьеры Христо Стоичкова в «Барселоне», из-за большого увлечения его отца футболом. Он пытался назвать своего «Стоичков» законно, но этому категорически воспротивилась мать мальчика. И потому боготворившему болгарского футболиста отцу пришлось довольствоваться «прозвищем».

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Евро-Футбол.Ру,
Эйбар Хуан Диего Мартинес
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