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Испания. Сегунда

«Эйбар» рвётся обратно в Примеру: Расклады на концовку испанской Сегунды

03 Мая 2022 • 21:54 Комментировать

В Испании сезон близок к завершению, и вскоре мы узнаем, какие клубы поднимутся из Сегунды в Примеру. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о раскладах на концовку турнира.

В Сегунде осталось провести всего шесть туров. Если сейчас взглянуть на таблицу, кажется, что ситуация практически не предполагает интриги, хотя всё ещё может измениться. Из Сегунды напрямую выходят две команды, ещё четыре в плей-офф между собой разыграют дополнительную одну путёвку. На топ-2 места осталось три претендента. На четыре же места в плей-офф с натяжкой претендуют шесть коллективов.

Клуб
Очки
1 «Эйбар» 74
2 «Альмерия» 73
3 «Вальядолид» 69
4 «Тенерифе» 66
5 «Жирона» 64
6 «Овьедо» 63
7 «Понферрадина» 60
8 «Лас-Пальмас» 58

Подвинуть «Эйбар» или «Альмерию» из топ-2, пожалуй, может только «Вальядолид». Всё же тот же «Тенерифе» отстаёт на семь очков и за четыре тура отыграть эту пропасть будет слишком сложно. «Вальядолид» всего в 4 баллах от «Альмерии», а мог бы быть в одном, но в понедельник дома уступил аутсайдеру «Реал Сосьедад Б».

Уже в ближайшем туре борьба за прямые путёвки может закончиться. «Эйбар» дома примет «Вальядолид», и в случае успеха шансы последних станут уже скорее чисто математическими. В целом баскский клуб чувствует себя довольно спокойно. «Эйбару» предстоят игры против «Леганеса», который застрял в середине таблицы, «Алькорона», который уже вылетел, и «Тенерифе». Свои очки баски должны брать и возвращаться в Примеру.

У «Альмерии» календарь ещё проще – «Алькорон», ещё две команды из зоны вылета «Аморебьета» и «Реал Сосьедад Б» и тот же «Леганес». Пожалуй, андалузцы могут только сами проиграть, чтобы упустить прямую путёвку в элиту. У «Вальядолида» тоже календарь не самый сложный. Однако кастильцам надо отыгрывать большое отставание, и даже одной победы над «Эйбаром» уже не хватит.

Что касается зоны плей-офф, то к «Вальядолиду» присоединится «Тенерифе». Клуб с Канарских островов едва ли упустит шестиочковое преимущество над «Понферрадиной». Добавим к этому, что равенстве баллов «Тенерифе» всё равно будет выше за счёт личных встреч. Правда, на руку «Понферрадине» то, что в ближайшем туре «Тенерифе» сыграет с «Жироной». Уж как минимум одна команда очки потеряет, что позволяет приблизиться. Также команде с Канарских островов предстоят игры с «Малагой», которая борется за выживание, «Картахеной», которая ничего не решает, и «Эйбаром».

У «Жироны» календарь ещё проще. После матча с «Тенерифе» предстоят матчи против «Спортинга», тоже борющегося за выживание, а также с «Мирандесом» и «Бургосом», которые уже ничего не решают. Стоит добавить, что каталонцы по личным встречам также будут выше «Понферрадины».

«Овьедо», который недавно спасали всем миром, наконец-то близок к попаданию в плей-офф. Впереди матчи с «Малагой», «Сарагосой» и «Ибицей». Будет, правда, встреча с «Лас-Пальмасом», но к предпоследнему туру канарская команда может уже потерять шансы на попадание в топ-6. Отметим, что и «Овьедо» имеет над «Понферрадиной» преимущество по личным встречам.

«Понферрадина» постарается вклиниться в топ-6, но ей для попадания в плей-офф надо по очкам обогнать хоть кого-то из тех, кто выше. Календарь у кастильцев при этом не гарантирует набора 100% оков. Если «Бургос», «Леганес» и «Аморебьету» обыграть можно, то вот с «Вальядолидом» в гостях будет очень сложно.

У «Лас-Пальмаса» календарь тоже полегче: «Мирандес», «Алькорон», «Спортинг» и очная игра с «Овьедо», где можно как раз и достать конкурента. Вдобавок к тому команда с Канарских островов по личным встречам может оказаться впереди и «Овьедо», и «Жироны». Правда, отставание «Лас-Пальмаса» слишком большое.

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Тенерифе Альмерия Жирона Понферрадина Овьедо Лас-Пальмас Эйбар
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