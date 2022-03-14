«Барселона» хочет подписать звезду «Ливерпуля»

Руководители «Барселоны» хотят в летнее межсезонье попробовать заполучить в свои ряды звёздного египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

По информации As, каталонская команда летом всё ещё рассчитывает подписать форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, но если переманить норвежского бомбардира не удастся, то «сине-гранатовые» готовы переключиться на Салаха. Напомним, что египтянин пока не может договориться с «Ливерпулем» по поводу нового соглашение. Представители «Барселоны» уже контактировали с агентом Мохамеда.

В этом сезоне Мохамед Салах провёл в английском чемпионате 26 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами и 10 ассистами.