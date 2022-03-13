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Испания. Сегунда

«Эйбар» забил самый быстрый гол в истории Сегунды

13 Марта 2022 • 21:54 Комментировать
Эйбар
1:0
Аморебьета
окончен

Матч между «Эйбаром» и «Аморебьетой» войдёт в историю Сегунды. Нападающий хозяев Хуан Диего Молина Мартинес, более известный как Стоичков, открыл счёт по прошествии 8,7 секунды. Это самый быстрый гол в истории второго испанского дивизиона. Интересно, что «Эйбар» так и победил со счётом 1:0.

Предыдущий рекорд принадлежал Урушу Джорджевичу, который в сезоне 2018/19 в матче между «Спортингом» и «Гранадой» поразил ворота гостей, когда от начала матча успело пройти 9,5 секунд. Так игра также завершилась со счётом 1:0. Рекорд же испанского футбола принадлежит Хосебе Льоренте. В 2008-м году в поединке Примеры «Вальядолида» и «Эспаньола» забил гостям по истечении 7,22 секунд, чем помог своей команде победить 2:1.

После 31 тура Сегунды «Эйбар» лидирует, набрав 62 очка, а «Аморебьета» идёт в зоне вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандо Аморебьета Эйбар Стоичков
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