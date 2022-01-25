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Испания. Сегунда

«Малага» рассталась с главным тренером из-за провалов в Сегунде

25 Января 2022 • 06:41 Комментировать
Мирандес
...
Малага
2.35 3.25 3.10
30.01 20:15

У «Малаги» будет новый тренер, еще недавно выступавший в Примере клуб сейчас влачит незавидное существование в Сегунде, где команда занимает лишь четырнадцатое место в турнирной таблице. Поэтому руководство «анчоусов» решило расстаться с возглавлявшим команду Хосе Альберто Лопесом, дипломатично объяснив свое решение «неудовлетворительной динамикой спортивных результатов». Сообщение появилось в официальном «Твиттере» испанского клуба.

Сотрудничество с «Малагой» продлилось для 39-летнего специалиста около восьми месяцев - он был назначен на свою должность 1 июня прошлого года. Ранее он работал с «Мирандесом» и хихонским «Спортингом», в каждом из случаев задерживаясь у руля примерно по году.
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Евро-Футбол.Ру,
Малага Хосе Альберто Лопес
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