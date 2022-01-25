«Лас-Пальмас» пригласил бывшего тренера «Барселоны Б»

Карлос Пимьента - новый тренер «Лас-Пальмаса», обитающего ныне в испанской Сегунде. Контракт с ним заключен до 2023 года. Пимьента начал свою тренерскую карьеру в 2003 году в «Барселоне», но работал в основном со второй командой. В сезоне 2017/2018 его подопечные добились громкого успеха, выиграв молодежный чемпионат Испании и Лигу УЕФА.

Пимьента провел у руля «Барсы Б» 102 матча, но в прошлом году покинул клуб, сообщает Football Espana.

В своей футбольной философии Пимьента придерживается принципов, которые внес в «Барселону» легендарный Йохан Кройфф - человек, по сути, построивший сегодняшнюю «Барсу».