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Испания. Сегунда

Воспитанник «Реала» ушёл из «Осасуны» и подписал контракт с «Сарагосой»

20 Января 2022 • 02:14 Комментировать
Сарагоса
...
Вальядолид
3.15 3.10 2.45
22.01 18:00

Центральный полузащитник Хауме Грау отправился в Сегунду за игровой практикой.

24-летний Грау на правах свободного агента покинул «Осасуну» и подписал долгосрочное соглашение с «Сарагосой», которая выступает во втором по силе испанском дивизионе. Хауме подписал контракт с новой командой на три с половиной года, сообщает официальны сайт «Сарагосы».

Напомним, что Хауме Грау является воспитанником «Реала». Именно из мадридского клуба футболист пришёл в «Осасуну» летом 2019 года на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Хауме Грау провёл за «Осасуну» во всех турнирах лишь три матча и отметился одной голевой передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Сарагоса
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САРАГОСА ВАЛЬЯДОЛИД
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