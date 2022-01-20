Воспитанник «Реала» ушёл из «Осасуны» и подписал контракт с «Сарагосой»

Центральный полузащитник Хауме Грау отправился в Сегунду за игровой практикой.

24-летний Грау на правах свободного агента покинул «Осасуну» и подписал долгосрочное соглашение с «Сарагосой», которая выступает во втором по силе испанском дивизионе. Хауме подписал контракт с новой командой на три с половиной года, сообщает официальны сайт «Сарагосы».

Напомним, что Хауме Грау является воспитанником «Реала». Именно из мадридского клуба футболист пришёл в «Осасуну» летом 2019 года на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Хауме Грау провёл за «Осасуну» во всех турнирах лишь три матча и отметился одной голевой передачей.