Девушка Хесе пыталась переехать игрока на машине

Испанский форвард Хесе, который выступает на родине за клуб «Лас-Пальмас», пострадал во время ссоры со своей подругой, утверждает газета Marca.

По информации журналистов, конфликт в паре произошел после совместного посещения концерта. По словам очевидцев, девушка села в автомобиль и попыталась совершить наезд на футболиста. В результате этого действия Хесе получил повреждение ноги.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в девяти поединках Сегунды. Нападающий записал на свой счет три забитых мяча (один – с пенальти) и четыре результативные передачи.