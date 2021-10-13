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Испания. Сегунда

Девушка Хесе пыталась переехать игрока на машине

13 Октября 2021 • 11:14 Комментировать

Испанский форвард Хесе, который выступает на родине за клуб «Лас-Пальмас», пострадал во время ссоры со своей подругой, утверждает газета Marca.

По информации журналистов, конфликт в паре произошел после совместного посещения концерта. По словам очевидцев, девушка села в автомобиль и попыталась совершить наезд на футболиста. В результате этого действия Хесе получил повреждение ноги.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в девяти поединках Сегунды. Нападающий записал на свой счет три забитых мяча (один – с пенальти) и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Хесе Родригес
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