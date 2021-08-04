Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Сегунда

«Вальядолид» подписал украинского голкипера

04 Августа 2021 • 00:24 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Украинский вратарь Ярослав Мейхер заключил контракт с «Вальядолидом», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение рассчитано на два года. 21-летний футболист будет выступать за вторую команду «Вальядолида», которая грядущий сезон проведет в третьем испанском дивизионе. Последним клубом украинца был «Логроньес», в составе которого Мейхер в минувшем сезоне сыграл четыре матча и пропустил пять голов.

Недолгая карьера Ярослава Мейхера полностью связана с Испанией. Он является воспитанником «Эспаньола», играл за юношеские команды «попугаев» и на сезон ездил в аренду в «Оспиталет». Также три года назад он провел один матч за сборную Украины U-18.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Сегунда Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Ярослав Мейхер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
00:24 · Испания. Сегунда
«Вальядолид» подписал украинского голкипера
13 Июля
18:52 · Испания. Сегунда
Бывший игрок «Реала» продлил контракт с «Лас-Пальмасом»
02 Июля
21:19 · Испания. Сегунда
Экс-нападающий «Динамо» Обольский перешёл в испанский клуб «Культураль Леонеса»
14 Июня
00:02 · Испания. Сегунда
«Жирона» приблизилась к Ла Лиге после победы над «Райо Вальекано»
20 Февраля
18:15 · Испания. Сегунда
​В Испании тренера дисквалифицировали на 73 матча
02 Февраля
00:18 · Испания. Сегунда
Хесе стал игроком «Лас-Пальмаса»
25 Января
10:53 · Испания. Сегунда
ПАОК может подписать экс-игрока «Боруссии» и «МЮ» 1
19 Января
18:29 · Испания. Сегунда
​В Испании футболиста впервые купили за биткоины 1
18 Января
19:46 · Испания. Сегунда
​Экс-ассистент Сетьена возглавил клуб Пике 1
17 Января
13:37 · Испания. Сегунда
​Торрес стал тренером «Атлетико Б»
12 Января
19:43 · Испания. Сегунда
​«Мальорка» рассталась с двумя игроками за нарушение комендантского часа
08 Января
14:39 · Испания. Сегунда
Снегопад завалил поле «Альбасете», сотрудники клуба расчищали газон перед тренировкой
07 Января
23:22 · Испания. Сегунда
Экс-игрок «Реала» и «Алании» Дренте сыграет в четвёртом дивизионе Испании
20 Октября
09:15 · Испания. Сегунда
Игроки испанского клуба получили травмы во время съёмок рекламы
05 Октября
15:37 · Испания. Сегунда
​Сын Зидана перешёл в «Райо Вальекано» 1 официально
Все новости
Рекомендуем
 