«Вальядолид» подписал украинского голкипера

Украинский вратарь Ярослав Мейхер заключил контракт с «Вальядолидом», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение рассчитано на два года. 21-летний футболист будет выступать за вторую команду «Вальядолида», которая грядущий сезон проведет в третьем испанском дивизионе. Последним клубом украинца был «Логроньес», в составе которого Мейхер в минувшем сезоне сыграл четыре матча и пропустил пять голов.

Недолгая карьера Ярослава Мейхера полностью связана с Испанией. Он является воспитанником «Эспаньола», играл за юношеские команды «попугаев» и на сезон ездил в аренду в «Оспиталет». Также три года назад он провел один матч за сборную Украины U-18.