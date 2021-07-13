Бывший игрок «Реала» продлил контракт с «Лас-Пальмасом»

Полузащитник Хесе Родригес, бывший игрок мадридского «Реала», которого когда-то считали преемником Лионеля Месси и Криштиану Роналду на пьедестале футбола, продлил контракт с командой испанской Сегунды «Лас-Пальмасом» ещё на год. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

28-летний футболист присоединился к команде в феврале 2021 года после истечения его контракта с «ПСЖ» и отыграл 28 матчей, в которых отметился двумя голами.

Футболист выступал в академии мадридского «Реала» до 2011 года, затем стал игроком первой команды и выиграл в ее составе два трофея Лиги чемпионов, чемпионат, кубок и Суперкубок Испании, а также клубный чемпионат мира. В сезоне 2016-17 игрок перешел в «ПСЖ», но не смог закрепиться в основном составе.