Экс-нападающий «Динамо» Обольский перешёл в испанский клуб «Культураль Леонеса»

Экс-нападающий «Динамо» Николай Обольский перешёл в испанский клуб «Культураль Леонеза» на правах свободного агента, передаёт официальный «Инстаграм» клуба. Сообщается, что стороны подписали контракт до июня 2022 года.

Последним клубом в карьере 24-летнего форварда был испанский «Баракальдо». В составе этой команды провёл 28 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Обольский является воспитанником московского «Динамо». За основную команду он сыграл 19 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что нападающий Николай Комличенко сможет сыграть против «Динамо» в составе «Ростова».