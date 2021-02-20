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​В Испании тренера дисквалифицировали на 73 матча

20 Февраля 2021, 18:15,

Тренер Гонсало Бараон Мартин, который возглавляет клуб «Хувентуд Лос Карменес» из одиннадцатого по рангу испанского футбольного дивизиона, столкнулся с очень серьёзным наказанием. Как сообщает Marca, Гонсало получил дисквалификацию сроком на семьдесят три матча.

Столь серьёзное наказание спровоцировало поведение тренера во время футбольного матча, проходившего ещё седьмого февраля. Он набросился на арбитра и толкнул его. При этом Гонсало позволял себе оскорбления и угрозы.

Дисквалификация на семьдесят три матча состоит из пяти дисквалификаций. По разным поводам Гонсало Мартина дисквалифицировали на 40, 10, 10, 12 и 1 игру.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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