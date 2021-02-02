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Хесе стал игроком «Лас-Пальмаса»

02 Февраля 2021, 00:18,

Global Look Press

Экс-нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес подписал контракт с «Лас-Пальмасом».

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт с 27-летним футболистом рассчитан до конца сезона. Хесе будет выступать за «Лас-Пальмас» под девятым номером. Сегодня, 2 февраля, испанец пройдёт медицинское обследование, а в среду будет представлен команде.

Напомним, что в декабре «ПСЖ» и Хесе расторгли контракт по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне чемпионата Франции воспитанник мадридского «Реала» сыграл лишь два матча, но голевыми действиями не отметился.

После 23-х туров «Лас-Пальмас» занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице второго по силе испанского дивизиона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лас-Пальмас, Хесе Родригес, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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