ПАОК может подписать экс-игрока «Боруссии» и «МЮ»

Японский полузащитник Синдзи Кагава, известный по выступлениям за дортмундскую «Боруссию» и английский «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Греции.

Согласно информации издания Сalciomercato, заинтересованность в подписании трудового соглашения с 31-летним футболистом проявляет ПАОК. Греческий клуб предложил японскому игроку контракт на один год.

Напомним, что последним местом работы Синдзи была испанская «Сарагоса». В прошлом сезоне Сегунды японец сыграл 33 поединка, записав на свой счет четыре гола (один - с пенальти) и одну результативную передачу.