Испания. Сегунда 2020-2021
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ПАОК может подписать экс-игрока «Боруссии» и «МЮ»

25 Января 2021, 10:53,


Японский полузащитник Синдзи Кагава, известный по выступлениям за дортмундскую «Боруссию» и английский «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Греции.

Согласно информации издания Сalciomercato, заинтересованность в подписании трудового соглашения с 31-летним футболистом проявляет ПАОК. Греческий клуб предложил японскому игроку контракт на один год.

Напомним, что последним местом работы Синдзи была испанская «Сарагоса». В прошлом сезоне Сегунды японец сыграл 33 поединка, записав на свой счет четыре гола (один - с пенальти) и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, ПАОК, Синдзи Кагава
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Января 2021, 12:20

Совсем погас... Возможно, ПАОК вдохнёт в него жизнь хотя бы.

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