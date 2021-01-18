​Экс-ассистент Сетьена возглавил клуб Пике

Бывший ассистент Кике Сетьена Эдер Сарабия возглавил клуб «Андорра», выступающий в Сегунде Б – третьем по рангу испанском дивизионе.

Владельцем «Андорры» является известный игрок «Барселоны» Херард Пике. В начале 2019 года его компания Kosmos взяла на себя долги клуба. С тех пор «Андорра» повысилась с пятого дивизиона до третьего.

Эдер Сарабия входил в штаб Кике Сетьена в «Лас-Пальмасе», «Бетисе» и «Барселоне». Теперь этот сорокалетний специалист начинает самостоятельный путь на тренерском поприще.

На текущий момент «Андорра» занимает второе место в своей группе Сегунды Б.