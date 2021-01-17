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17 Января 2021, 13:37,
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Фернандо Торрес стал тренером «Атлетико Б». Как сообщает Marca, известный в прошлом нападающий работает со второй командой мадридского клуба со среды. Семнадцатого января Торрес проведёт первый матч с «Атлетико Б» против «Побленсе» в Сегунде Б – третьем по рангу футбольном дивизионе Испании.
Фернандо Торрес начал работать в «Атлетико» ещё в сентябре. Тогда он присоединился к тренерскому штабу Рики Алонсо в клубной академии.
Напомним, что Торрес является воспитанником «Атлетико». За первую команду мадридцев он выступал с 2001 по 2007 и с 2015 по 2018 год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Атлетико Мадрид, Фернандо Торрес