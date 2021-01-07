Экс-игрок «Реала» и «Алании» Дренте сыграет в четвёртом дивизионе Испании

Бывший игрок «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте вернулся в Испанию, подписав контракт до конца сезона с «Расингом» из Мурсии, клубом Терсеры.

- Мадридский «Реал» всегда в моем сердце с детства. Однажды надев эту футболку, навсегда становишься «бланко». Меня тепло приняли. Я спокоен и счастлив. С нетерпением жду, когда вольюсь в команду с началом тренировок, - приводит слова голландца клубный сайт «Расинга».

33-летний футболист числился в «Реале» с 2007 по 2012 год, также поиграл в «Эвертоне», «Рединге», «Шеффилд Уэнсдэй», роттердамской «Спарте» «Алании», клубах из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.