«Арсенал» против «Манчестер Юнайтед»: Результаты жеребьёвки Кубка Англии

В понедельник вечером состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии. Пары команд приводим ниже:
«Саутгемптон» - «Суонси»;
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»;
«Эксетер Сити» - «Оксфорд Юнайтед»;
«Лейтон Ориент» - «Дерби»;
«Рединг» - «Бёрнли»;
«Астон Вилла» - «Вест Хэм»;
«Норвич» - «Брайтон»;
«Манчестер Сити» - «Солфорд Сити»;
«Миллуолл» - «Дагенем энд Редбридж»;
«Ливерпуль» - «Аккрингтон Стэнли»;
«Бристоль Сити» - «Вулверхэмптон»;
«Престон Норт Энд» - «Чарльтон»;
«Челси» - «Моркам»;
«Мидлсбро» - «Блэкберн»;
«Борнмут» - «Вест Бромвич»;
«Мансфилд Таун» - «Уиган»;
«Тамворт» - «Тоттенхэм»;
«Халл Сити» - «Донкастер Роверс»;
«Сандерленд» - «Сток Сити»;
«Лестер» - «КПР»;
«Брентфорд» - «Плимут»;
«Ковентри Сити» - «Шеффилд Уэнсдей»;
«Ньюкасл» - «Бромли»;
«Эвертон» - «Петерборо Юнайтед»;
«Уиком» - «Портсмут»;
«Бирмингем» - «Линкольн Сити»;
«Лидс» - «Харрогит Таун»;
«Ноттингем Форест» - «Лутон Таун»;
«Шеффилд Юнайтед» - «Кардифф Сити»;
«Ипсвич» - «Бристоль Роверс»;
«Фулхэм» - «Уотфорд»;
«Кристал Пэлас» - «Стокспорт».
Базовый день матчей этой стадии Кубка Англии – 11 января. Точное расписание объявят позже.
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