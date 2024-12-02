«Арсенал» против «Манчестер Юнайтед»: Результаты жеребьёвки Кубка Англии

В понедельник вечером состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии. Пары команд приводим ниже:

«Саутгемптон» - «Суонси»;

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»;

«Эксетер Сити» - «Оксфорд Юнайтед»;

«Лейтон Ориент» - «Дерби»;

«Рединг» - «Бёрнли»;

«Астон Вилла» - «Вест Хэм»;

«Норвич» - «Брайтон»;

«Манчестер Сити» - «Солфорд Сити»;

«Миллуолл» - «Дагенем энд Редбридж»;

«Ливерпуль» - «Аккрингтон Стэнли»;

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«Бристоль Сити» - «Вулверхэмптон»;

«Престон Норт Энд» - «Чарльтон»;

«Челси» - «Моркам»;

«Мидлсбро» - «Блэкберн»;

«Борнмут» - «Вест Бромвич»;

«Мансфилд Таун» - «Уиган»;

«Тамворт» - «Тоттенхэм»;

«Халл Сити» - «Донкастер Роверс»;

«Сандерленд» - «Сток Сити»;

«Лестер» - «КПР»;

«Брентфорд» - «Плимут»;

«Ковентри Сити» - «Шеффилд Уэнсдей»;

«Ньюкасл» - «Бромли»;

«Эвертон» - «Петерборо Юнайтед»;

«Уиком» - «Портсмут»;

«Бирмингем» - «Линкольн Сити»;

«Лидс» - «Харрогит Таун»;

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«Ноттингем Форест» - «Лутон Таун»;

«Шеффилд Юнайтед» - «Кардифф Сити»;

«Ипсвич» - «Бристоль Роверс»;

«Фулхэм» - «Уотфорд»;

«Кристал Пэлас» - «Стокспорт».

Базовый день матчей этой стадии Кубка Англии – 11 января. Точное расписание объявят позже.