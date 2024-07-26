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Англия. Кубок Англии

Гвардиол: «Я до сих пор злюсь из-за своей ошибки в финале Кубка Англии»

26 Июля 2024 • 20:15 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол вспомнил свою ошибку в финальном матче прошлого розыгрыша Кубка Англии.

Напомним, в решающем поединке «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2). В моменте с первым пропущенным голом Гвардиол не глядя   сделал скидку головой на вратаря, однако перебросил своего партнера.

— Я до сих пор злюсь из-за своей ошибки. Я хотел сделать пас Штефану Ортеге. Я не видел его, думал, что он стоит на линии, — приводит слова Гвардиола журналист Джек Гоган.

10 августа у Гвардиола будет шанс реабилитироваться. В этот день «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Штефан Ортега Йошко Гвардиол ещё теги
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