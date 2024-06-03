Брат Амрабата считает, что Каземиро мог сыграть в финале Кубка Англии, но не захотел

Нордин Амрабат, брат Софьяна Амрабата, рассказал о странной причине отсутствия Каземиро в заявке «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

Бразилец не попал даже на скамейку запасных в последнем поединке сезона против «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» победили со счётом 2:1 и подняли над головой трофей.

«У Каземиро не было травмы в день финала. Он просто узнал, что не выйдет в стартовом составе, и подумал: «Ладно, тогда я посижу на трибунах». Он был готов к игре», – цитирует United Zone Нордина Амрабата, чей брат Софьян отыграл финальную встречу от начала до конца.

По распространённым данным, Каземиро может перебраться в один из саудовских клубов уже нынешним летом.