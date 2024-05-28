«Манчестер Юнайтед» будет труднее уволить тен Хага после победы в Кубке Англии – названа причина

Будущее Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» остаётся одной из самых обсуждаемых тем в английском футболе.

Сезон уже завершён, а интрига в вопросе дальнейшего пребывания специалиста на тренерском мостике «красных дьяволов» по-прежнему не угасла. Как информирует журналист Пол Хёрст, триумф команды в Кубке Англии усложнил ситуацию: теперь тен Хагу полагается более солидная денежная компенсация за увольнение, поэтому «Манчестер Юнайтед» будет труднее расстаться с ним, даже если руководство сочтёт такой шаг целесообразным.

Напомним, что в финале Кубка Англии «Юнайтед» одолел «Манчестер Сити» – 2:1. В чемпионате «красные дьяволы» финишировали лишь восьмыми.