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Англия. Кубок Англии

Фергюсон произнёс одно слово после победы «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка

27 Мая 2024 • 11:04 Комментировать

Легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал триумф своей бывшей команды в финале Кубка Англии. В решающем матче турнира «красные дьяволы» оказались сильнее «Манчестер Сити».

«Потрясающе!», - приводит реакцию специалиста британский таблоид The Sun.

Напомним, что финальный поединок Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоялся на стадионе «Уэмбли». Встреча завершилась победой команды Эрика тен Хага со счетом 2:1.

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» выступил неудачно, финишировав лишь на восьмом месте в турнирной таблице.

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