Рэтклифф: «Манчестер Юнайтед» явно не был фаворитом, но обыграл великую команду»

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф прокомментировал триумф команды в Кубке Англии.

В финале коллектив Эрика тен Хага сумел одолеть «Манчестер Сити» (2:1). Голами отметились Алехандро Гарначо и Кобби Майну, забившие на 30-й и 39-й минутах соответственно, «горожане» ответили лишь голом Жереми Доку на 87-й минуте.

«Выиграть Кубок Англии – великолепное чувство. «Манчестер Юнайтед» явно не был фаворитом, но играл с полной самоотдачей, проявил мастерство и победил одну из великих команд. Мы все очень гордимся игроками и персоналом», – передаёт журналист Рич Фэй слова Рэтклиффа.