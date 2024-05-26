Уокер высказался в защиту Гвардиолы после проигранного финала Кубка Англии

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер считает, что Хосепа Гвардиолу не следует винить в неудаче команды в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Горожане», считавшиеся явными фаворитами финальной встречи, уступили заклятым соперникам со счётом 1:2. После завершения поединка Гвардиола признал, что его план на игру был неудачным и навредил команде.

«Гвардиола – последний человек, которому я буду предъявлять вопросы относительно тактики. Он гений. За те годы, что я выступаю здесь, он изменил меня и многих других игроков. За результат отвечает вся команда, у нас было 97 минут. Мы все несём ответственность», – приводит журналист Джо Брэй слова Уокера.