Бруну Фернандеш: «Хочу остаться в «Манчестер Юнайтед» и выигрывать трофеи»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вновь заявил о намерении продолжить выступления в команде.

Португалец помог «красным дьяволам» выиграть Кубок Англии, отметившись результативной передачей в финальной встрече с «Манчестер Сити» (2:1).

«Я хочу остаться в «Манчестер Юнайтед». В клубе знают о моих намерениях – я хочу продолжать выигрывать трофеи здесь. Или, по крайней мере, бороться за них до самого конца», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Фернандеша, ссылаясь на португальское телевидение.

Действующий контракт капитана «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2026 года.