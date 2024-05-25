Скоулз: «Майну в десять раз лучше, чем я в 19 лет»

Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре Кобби Майну.

Гол 19-летнего хавбека принёс «красным дьяволам» победу в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити» (2:1). После завершения встречи выступление восходящей звезды прокомментировал Скоулз, считающийся одним из лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед».

«На прошлой неделе я читал, как его сравнивают со мной. Не теряйте времени даром – Майну в десять раз лучше, чем я был в свои 19 лет.

Мне нравится, как он принимает мяч, его спокойствие и понимание происходящего вокруг, а ещё, конечно, он забивает важные голы в важных матчах. Кобби – особенный, и он, чёрт возьми, «красный», – написал в социальных сетях Скоулз.