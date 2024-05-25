Будущее тен Хага решится на следующей неделе

«Манчестер Юнайтед» скоро примет итоговое решение по будущему главного тренера Эрика тен Хага.

В субботу нидерландский специалист привёл команду к победе в Кубке Англии – в финале был обыгран «Манчестер Сити» (2:1). По сообщениям журналиста Дэвида Орнштейна, на следующей неделе боссы «Манчестер Юнайтед» тщательно проанализируют сезон и решат, в каком направлении клубу следует двигаться дальше. Тогда же решится и дальнейшая судьба тен Хага.

Как информировали различные источники ещё до финала, в «Манчестер Юнайтед» с высокой вероятностью произойдёт тренерская перестановка при любом исходе поединка с «Манчестер Сити».

Контракт Эрика тен Хага рассчитан до середины следующего года.