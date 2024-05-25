Гвардиола назвал защитника «Манчестер Юнайтед» одним из лучших в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал игрока, доставившего его команде массу проблем в финале Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» одолел «горожан» со счётом 2:1 благодаря голам Алехандро Гарначо и Кобби Майну. «Сити» ответил лишь точным ударом Жереми Доку в концовке встречи. По словам Гвардиолы, решающий вклад в победу «красных дьяволов» внёс Лисандро Мартинес, заменённый на 73-й минуте.

«Мартинес входит в пятёрку лучших центральных защитников мира. Он сыграл решающую роль в сегодняшнем матче благодаря своим передачам», – передаёт журналист Фабрицио Романо комментарий испанского тренера.