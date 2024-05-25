Уокер – о Майну: «Какой талант!»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился восторгом от игры полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну после финала Кубка Англии.

«Горожане» уступили «красным дьяволам» со счётом 1:2, а 19-летний Майну стал автором победного гола. После завершения встречи Уокер похвалил своего сегодняшнего оппонента и товарища по сборной Англии.

«Какой талант! Надеюсь, он сможет развить ту форму, которую набрал по ходу текущего сезона, и летом покажет себя на Евро-2024 в составе сборной Англии», – заявил в интервью Hayters TV Уокер, отыгравший весь финал от начала до конца.

Напомним, Кайл Уокер и Кобби Майну попали в расширенную заявку сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы.