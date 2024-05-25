Руни угадал счёт финального матча Кубка Англии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не прогадал, спрогнозировав победу команды в финале Кубка Англии.

Коллектив Эрика тен Хага считался явным андердогом решающей встречи с «Манчестер Сити», но смог взять верх благодаря голам Алехандро Гарначо и Кобби Майну, забитым в первом тайме, – 2:1.

Перед началом поединка Уэйн Руни заявил в студии BBC, что верит в «Манчестер Юнайтед» и прогнозирует победу «красных дьяволов» со счётом 2:1. Таким образом, знаменитый экс-форвард с точностью угадал исход дерби.

Напомним, совсем недавно Уэйн Руни был назначен на должность главного тренера «Плимут Аргайл», выступающего в Чемпионшипе. С октября по январь наставник работал в «Бирмингеме».