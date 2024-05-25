Раскрыта шокирующая статистика Холанна в финалах

«Манчестер Сити» не смог выиграть Кубок Англии. В субботу команда Хосепа Гвардиолы проиграла в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2. Нападающий «горожан» Эрлинг Холанн провёл на поле 90 минут, но забить не сумел.

Как игрок «Манчестер Сити» Холанн выступил уже в шести финалах. Удивительно, что ни в одном из этих матчей норвежцу не удавалось забить гол.

Холанн играл в финалах Кубка Англии (дважды), Суперкубка Англии (дважды), Суперкубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Всего же за «Манчестер Сити» Холанн провёл 98 игр, в которых наколотил 90 голов и отдал 15 результативных передач на партнёров.