«Манчестер Юнайтед» обошёл «Ливерпуль» и стал рекордсменом Англии по выигранным внутренним кубкам

«Манчестер Юнайтед» пополнил богатую коллекцию трофеев, обыграв в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» (2:1).

«Красные дьяволы» в 13-й раз стали победителями турнира, также на счету клуба шесть побед в Кубке английской лиги. Как отмечает Squawka, с сегодняшнего дня «Манчестер Юнайтед» единолично лидирует по количеству завоёванных внутренних кубковых трофеев – 19. На втором месте остался «Ливерпуль» с 18 титулами, третий – «Арсенал» (16). «Манчестер Сити» выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги в сумме 15 раз – четвёртый показатель в стране.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» также не остался без трофеев, став победителем Кубка лиги.