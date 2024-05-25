Гвардиола ответил на вопрос о будущем тен Хага

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем рулевого «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Как известно, в субботу «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2) на стадионе «Уэмбли» в финале Кубка Англии.

«Их клубу предстоит принять решение. Тен Хаг – прекрасный человек и выдающийся тренер. Победа в Кубке Англии важна для них, как была важна для нас в прошлом сезоне», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Эрика тен Хага уволят даже при победе в Кубке Англии. Будем следить за новостями дальше.

«Манчестер Юнайтед» принял финальное решение по тен Хагу