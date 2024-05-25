Тен Хаг дерзко ответил журналисту, спросившему его об увольнении

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своём будущем в клубе после победы в Кубке Англии.

Нидерландский специалист завоевал свой второй трофей с «красными дьяволами» за два сезона. В сегодняшнем финале его команда одолела «Манчестер Сити» – 2:1.

После завершения финальной встречи журналист порассуждал на тему увольнения тен Хага в связи с нестабильной игрой команды на протяжении сезона. Тренер не оценил такие мысли: «Извините, но если вы рассуждаете подобным образом, то вы ничего не понимаете в футболе и управлении командой. Вы не знаете, как устроена эта работа. Когда игроки недоступны, я не могу тренировать их, они не могут развиваться», – поведал в послематчевом интервью наставник.