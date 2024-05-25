Тен Хаг: «Если я не нужен «Манчестер Юнайтед», пойду в другое место и буду выигрывать трофеи там»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе своей команды в Кубке Англии.

«Красные дьяволы» триумфально завершили неоднозначный сезон, победив в финале «Манчестер Сити» (2:1). Для команды это уже второй трофей за два сезона при тен Хаге – в прошлой кампании был завоёван Кубок лиги.

«Два трофея за два сезона, три финала. Неплохо. Если я здесь больше не нужен, пойду в другое место и буду выигрывать трофеи там. Это то, чем я занимаюсь», – приводит журналист Фабрицио Романо слова нидерландского наставника из послематчевого интервью.

По слухам, сегодняшний матч может стать для тен Хага последним у руля «Манчестер Юнайтед», несмотря на победу.