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Англия. Кубок Англии

Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале

25 Мая 2024 • 20:20 Комментировать
Манчестер Сити
1:2
Манчестер Юнайтед

«Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии со счётом 1:2. После игры комментарий дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанский специалист взял на себя вину, сказав, что его игровой план оказался не очень хорошим.

«Поздравляю «Манчестер Юнайтед» с победой в Кубке Англии. Думаю, мой план на игру оказался не очень хорош. Во втором тайме мы выступили намного лучше, чем в первом. Отчасти это связано с тем, что мы проигрывали 0:2, и нам уже было нечего терять.

Мы старались. У нас были явные моменты во втором тайме, но было непросто, потому что у них хорошие защитники и вратарь. К сожалению, мы забили слишком поздно. Возможно, всё могло сложиться иначе, забей мы раньше. Но мы сохраняем единство – даже тогда, когда проигрываем.

Я разочарован. Но проиграть финал – нормальное явление. Мы провели хороший сезон и боролись за все трофеи. Теперь отдохнём, а потом вернёмся», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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Сегодня, 25 Мая
20:20 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале
20:08 · Англия. Кубок Англии
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19:26 · Англия. Кубок Англии
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17:49 · Англия. Кубок Англии
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17:23 · Англия. Кубок Англии
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16:30 · Англия. Кубок Англии
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16:24 · Англия. Кубок Англии
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16:04 · Англия. Кубок Англии
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