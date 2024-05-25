Гвардиола назвал одного виновника поражения «Манчестер Сити» в финале

«Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии со счётом 1:2. После игры комментарий дал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанский специалист взял на себя вину, сказав, что его игровой план оказался не очень хорошим.

«Поздравляю «Манчестер Юнайтед» с победой в Кубке Англии. Думаю, мой план на игру оказался не очень хорош. Во втором тайме мы выступили намного лучше, чем в первом. Отчасти это связано с тем, что мы проигрывали 0:2, и нам уже было нечего терять.

Мы старались. У нас были явные моменты во втором тайме, но было непросто, потому что у них хорошие защитники и вратарь. К сожалению, мы забили слишком поздно. Возможно, всё могло сложиться иначе, забей мы раньше. Но мы сохраняем единство – даже тогда, когда проигрываем.

Я разочарован. Но проиграть финал – нормальное явление. Мы провели хороший сезон и боролись за все трофеи. Теперь отдохнём, а потом вернёмся», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.