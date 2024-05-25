Тен Хаг выиграл второй трофей с «Манчестер Юнайтед»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» счастливы – в субботу команда обыграла «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка Англии со счётом 2:1. Авторами голов в составе «красных дьяволов» стали Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

Отметим, что для Эрика тен Хага этот трофей стал вторым на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». В прошлом году под руководством нидерландского специалиста команда выиграла Кубок английской лиги.

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» в субботу на «Уэмбли» завоевал не только трофей, но и билет в еврокубки. Решить эту задачу через чемпионат команде не удалось – она финишировала восьмой.