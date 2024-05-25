Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам после поражения в финале Кубка Англии

«Манчестер Сити» не смог оформить «золотой дубль» - в финальном матче Кубка Англии команда Хосепа Гвардиолы в субботу проиграла соседям из «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2. После поражения на стадионе «Уэмбли» у Гвардиолы спросили, что он сказал футболистам в раздевалке.

«Я поздравил их с фантастическим сезоном», - поделился Гвардиола в интервью для BBC One.

«Манчестер Сити» в сезоне 2023/2024 смог стать чемпионом Англии четвёртый год подряд. Что касается Лиги чемпионов, то команда Хосепа Гвардиолы уступила мадридскому «Реалу» по пенальти на стадии четвертьфинала.