Гвардиола раскрыл, что сказал игрокам после поражения в финале Кубка Англии

«Манчестер Сити» не смог оформить «золотой дубль» - в финальном матче Кубка Англии команда Хосепа Гвардиолы в субботу проиграла соседям из «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2. После поражения на стадионе «Уэмбли» у Гвардиолы спросили, что он сказал футболистам в раздевалке.
«Я поздравил их с фантастическим сезоном», - поделился Гвардиола в интервью для BBC One.
«Манчестер Сити» в сезоне 2023/2024 смог стать чемпионом Англии четвёртый год подряд. Что касается Лиги чемпионов, то команда Хосепа Гвардиолы уступила мадридскому «Реалу» по пенальти на стадии четвертьфинала.
да я шут
я физрук так што жы
пусть мине надають па роже
как жэ завидна им што я чемпикам стал
захватимшы опяць пьедистал..
кхе-кхе.. )))
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