Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и финале Кубка Англии.

«Мы проиграли матч. Поздравляем «Манчестер Юнайтед». Это была напряжённая игра. Такое может случиться. Много всего произошло. В итоге соперник забил нам два гола, а мы не смогли забить больше.

«Манчестер Юнайтед» был лучше? Нет. В первом тайме у нас были проблемы, но во втором тайме мы были лучше. В целом это был хороший финал», - сказал Гвардиола BBC One.

Напомним, что на прошлых выходных «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. «Горожане» завоевали титул четвёртый год подряд.