Невероятная серия Родри в «Манчестер Сити» прервалась

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2. Как следствие, была прервана невероятная серия Родри – с полузащитником в составе «горожане» не проигрывали в 74 предыдущих официальных матчах.

Стоит отметить, что апрельское поражение в Лиге чемпионов от «Реала» в рамках этой серии было засчитано как ничья, поскольку «Манчестер Сити» уступил только в серии одиннадцатиметровых ударов.

Напомним, что на прошлых выходных «Манчестер Сити» четвёртый год подряд стал чемпионом Англии. Оформить «золотой дубль» команде Хосепа Гвардиолы не удалось.