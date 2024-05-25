«Манчестер Юнайтед» выиграл 13-й кубок Англии – больше только у одного клуба

В субботу на «Уэмбли» состоялся финальный матч Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед» смог завоевать трофей, обыграв соседей из «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Теперь «Манчестер Юнайтед» имеет в своём клубном музее 13 кубков Англии. Только одна команда выигрывала этот турнир большее количество раз. Этой командой является «Арсенал», у которого 14 кубков Англии в музее.

Отметим, что в последний раз «Арсенал» выигрывал Кубок Англии в 2020 году.

Третье место по количеству побед в Кубке Англии делят «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (по 8 побед в турнире), дальше идёт «Манчестер Сити» (7 побед).