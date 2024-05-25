Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в битве за Кубок Англии. Матч за трофей состоялся 25 мая на стадионе «Уэмбли».

Дерби Манчестера, проводимое в Лондоне. Такое возможно в финале Кубка Англии, когда на «Уэмбли» собирается свет английского футбола. Хосеп Гвардиола в погоне за «золотым» дублем, Эрик Тен Хаг в погоне за трофеем, который может спасти его от увольнения. Безоговорочный фаворит ясен-понятен (два матча в АПЛ «Сити» выиграл с общим счётом 6:1), но в отдельно взятой игре может случиться всё что угодно. Поэтому никто не торопился списывать со счетов непредсказуемых «дьяволов».

И совсем не зря. Ведь у Эрика Тен Хага и его футболистов был заготовлен сюрприз, который увидели мы через полчаса после начала матча. Но сначала нужно было выдержать неспешный натиск «Сити». Холанн получил по уху чуть ли не в первой атаке и этот эпизод просматривали, но рефери посчитал, что этот эпизод не достоин пенальти. «Горожане» и дальше продолжили владеть мячом, но без продвижения – в атаке всё было «стерильно», а оборона «дьяволов» – резистентна.

А вот с обороной «Сити» творилось что-то неладное. Сначала Ковачич, Ортега и Стоунз чуть не привезли опасный момент – в последний момент Джон вынес мяч из-под ног Бруну Фернандеша, а потом получили и гол. Диогу Далот довольно простенький заброс на Гарначо исполнил, Гвардиол того обогнал, но скинул мимо Ортеги. Алехандро осталось лишь доиграть эпизод и пробить по пустым воротам – 0:1.

Прошло девять минут и ещё одна диагональ на Гарначо проходит. Алехандро вбегает в штрафную площадь и катит на Бруну, а Фернандеш умно оставляет набежавшему Майну чуть левее. Кобби неотразимо бьёт в касание – 0:2. Реакция Гвардиолы последовала после перерыва: Аканджи и Доку заменили Аке с Ковачичем. А вот реакция самого «Сити» заставила подождать. Только на исходе часа игрового времени плотный дальний удар Кайла Уокера заставил Онану спасать команду в кошачьем броске. До того было тихо.

Был далее момент у Альвареса, которому вразрез отдал Фоден. Хулиан потеснил защитника и пробил в нижний угол, но банально не попал в створ. И тишина. А ведь на поле все – Холанн, Фоден, Альварес, Де Брёйне. И Родри, который проиграл впервые с марта прошлого года, когда сборная Испании уступила Шотландии. Против такого «МЮ» даже он не смог выстоять.

Правда, гол престижа случился в концовке. Фоден нашёл Доку на углу штрафной площади, откуда бельгиец пальнул в ближний, Онана эпизод проспал – 1:2. Но не более. Сегодня Манчестер – красный! Сенсацию сотворили «дьяволы», забрав Кубок Англии в битве с лучшими исполнителями «Манчестер Сити».