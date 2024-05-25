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Англия. Кубок Англии

Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился

25 Мая 2024 • 18:56 Комментировать (6)
Манчестер Сити
1:2
Манчестер Юнайтед

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в битве за Кубок Англии. Матч за трофей состоялся 25 мая на стадионе «Уэмбли».

Протокол игры  
Манчестер Сити1:2Манчестер Юнайтед
  30'Гарначо Алехандро (0:1)
  39'Майну Кобби (0:2)
(1:2) Доку Жереми87'  
Ортега ШтефанУокер КайлСтоунс ДжонАке Натан 46' (Аканджи Мануэль ( 46') Гвардиол ЙошкоРодри ЭрнандесКовачич Матео 46' (Доку Жереми ( 46') Силва БернардуДе Брёйне Кевин 56' (Альварес Хулиан ( 56') Фоден ФилХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоГрилиш ДжекДиаш РубенБобб ОскарЛуис Матеус IIКарсон Скотт
Онана АндреУан-Биссака АаронВаран РафаэльМартинес Лисандро 73' (Эванс Джонни ( 73') Далот ДиогуАмрабат СофьянМайну Кобби  45'Гарначо Алехандро 90' (Линделоф Виктор ( 90') Мактоминай Скотт 90' (Маунт Мэйсон ( 90') Рэшфорд Маркус 74' (Хёйлунн Расмус ( 74') Фернандеш Бруну
Запасные: Камбвала ВиллиДиалло АмадАнтониБайиндыр АлтайЭриксен Кристиан
25 мая. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Дерби Манчестера, проводимое в Лондоне. Такое возможно в финале Кубка Англии, когда на «Уэмбли» собирается свет английского футбола. Хосеп Гвардиола в погоне за «золотым» дублем, Эрик Тен Хаг в погоне за трофеем, который может спасти его от увольнения. Безоговорочный фаворит ясен-понятен (два матча в АПЛ «Сити» выиграл с общим счётом 6:1), но в отдельно взятой игре может случиться всё что угодно. Поэтому никто не торопился списывать со счетов непредсказуемых «дьяволов».

И совсем не зря. Ведь у Эрика Тен Хага и его футболистов был заготовлен сюрприз, который увидели мы через полчаса после начала матча. Но сначала нужно было выдержать неспешный натиск «Сити». Холанн получил по уху чуть ли не в первой атаке и этот эпизод просматривали, но рефери посчитал, что этот эпизод не достоин пенальти. «Горожане» и дальше продолжили владеть мячом, но без продвижения – в атаке всё было «стерильно», а оборона «дьяволов» – резистентна.

А вот с обороной «Сити» творилось что-то неладное. Сначала Ковачич, Ортега и Стоунз чуть не привезли опасный момент – в последний момент Джон вынес мяч из-под ног Бруну Фернандеша, а потом получили и гол. Диогу Далот довольно простенький заброс на Гарначо исполнил, Гвардиол того обогнал, но скинул мимо Ортеги. Алехандро осталось лишь доиграть эпизод и пробить по пустым воротам – 0:1.

Прошло девять минут и ещё одна диагональ на Гарначо проходит. Алехандро вбегает в штрафную площадь и катит на Бруну, а Фернандеш умно оставляет набежавшему Майну чуть левее. Кобби неотразимо бьёт в касание – 0:2.  Реакция Гвардиолы последовала после перерыва: Аканджи и Доку заменили Аке с Ковачичем. А вот реакция самого «Сити» заставила подождать. Только на исходе часа игрового времени плотный дальний удар Кайла Уокера заставил Онану спасать команду в кошачьем броске. До того было тихо.

Был далее момент у Альвареса, которому вразрез отдал Фоден. Хулиан потеснил защитника и пробил в нижний угол, но банально не попал в створ. И тишина. А ведь на поле все – Холанн, Фоден, Альварес, Де Брёйне. И Родри, который проиграл впервые с марта прошлого года, когда сборная Испании уступила Шотландии. Против такого «МЮ» даже он не смог выстоять.

Правда, гол престижа случился в концовке. Фоден нашёл Доку на углу штрафной площади, откуда бельгиец пальнул в ближний, Онана эпизод проспал – 1:2. Но не более. Сегодня Манчестер – красный! Сенсацию сотворили «дьяволы», забрав Кубок Англии в битве с лучшими исполнителями «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (6) Все комментарии
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pol-black
25 Мая 2024 в 19:33
Тен Хааг наверное пообещал Пепу часть ЗП за трофей )))
snk6565
25 Мая 2024 в 19:16
Радости особой нет...большой вопрос...нужна ли эта лига Европы в следующем году?...единственное, что хочется сказать фантикам ржавой пушки...робяты, как бы вы там не выли про якобы "достижения" клуба-лузера...а у нас (даже при всех проблемах) жва жестяных кубка за два сезона...а у вас них...ЧЕГО...отдыхайте дальше
GGMU!!!
Zed2891
25 Мая 2024 в 19:40
Тебя что "ржавой пушкой" отстрапонили, что она везде мерещится. Ну горишь же постоянно, мама дорогая.
Да с Ротетой на воротник получили, трофеев нет, это правда, но как это отменяет болтание в гауне самого Манчестера.)))
Кубки Англии для большой шестерки это такое себе достижение), чтобы им козырять.
snk6565
25 Мая 2024 в 19:44
Все лучше...чем дырка от бублика
ингерман
25 Мая 2024 в 19:06
ай пепка-физрук спецом слился.. и дайти дзен-хагу ышо паработац.. А-ха-ха-ха! )))
Sparrow88
25 Мая 2024 в 19:04
Поздравляю МЮ с кубком! Молодцы! Радостно даже больше именно за болельщиков! И тот факт, что обыгран был Сити! Оле!
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