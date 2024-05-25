«Манчестер Юнайтед» ведёт 2:0 у «Манчестер Сити» после первого тайма финала Кубка Англии

В субботу на «Уэмбли» проходит финал Кубка Англии – трофей разыгрывают соседи в лице «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». После первого тайма команда Эрика тен Хага ведёт со счётом 2:0. Авторами голов стали Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

Гарначо забил на исходе получаса игрового времени – аргентинец отправил мяч в пустые ворота после несогласованных действий вратаря Ортеги и защитника Йошко Гвардиола. А Майну отличился незадолго до перерыва ударом с близкой дистанции, завершив комбинацию.

Следить за вторым таймом финального поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.